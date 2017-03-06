WBC》一戰未打 美國隊可能又得換將

上季美聯新人王傅莫爾，可能缺席經典賽。(美聯社資料照)

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連經典賽三屆沒能奪冠的美國隊，本屆整體陣容堪稱史上最完整，但老天似乎不眷顧他們，先是葛瑞(Sonny Gray)被保險公司阻止參賽，讓他們緊急找光芒歐多瑞希(Jake Odorizzi)補缺，孰料大賽在即，現竟又傳資深捕手艾利斯(A.J. Ellis)跟上季美聯新人王傅莫爾(Michael Fulmer)，可能雙雙因傷退賽。

「他(艾利斯)感到失望」麥汀利5日指出，35歲的艾利斯因左腿筋拉傷，預計至少得休息10天，也代表他可能無法在經典賽出賽，「我知道他想去比賽，也了解這可能是他最後一次參賽。他很失望，但他也明白他不能硬比讓傷勢惡化，而導致趕不上開季。」

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若復原順利，球團認為他應能於下月3日的開幕戰出場，不過麥總表示還得觀察10到12天，才有辦法推估他復出的確切時間，「我們會審慎評估後再讓他回來，回不來的備案，我們還沒考慮。」6日馬林魚對太空人一役，艾利斯已沒被安排上陣，在受傷前他出賽兩場，3打數貢獻1安打，打擊率3成33。

更慘的是，原被安排在特別名單的傅莫爾，也在1日先發後，出現右手肘疼痛現象，老虎教頭阿斯瑪斯(Brad Ausmus)初步判定他可能是一級挫傷，已宣布會跳過下一場先發，還不確定何時回歸。他在傷前2場先發，3局投球被打4安、無失分，另有3K，自責分率還是完美的0。

「這可能會影響他為美國隊投經典賽」阿斯瑪斯認為，傅莫爾傷停前，春訓至今不過投了3局、最多僅2局，儘管第2輪出賽，也可能會無法投到先發的規定球數。才剛解決葛瑞缺陣，傅莫爾跟艾利斯現又可能傷退，再次打亂李蘭(Jim Leyland)的布局，一戰未打就接連遇阻，似乎預告著美國隊的奪冠路，會走得更為艱辛。

(中時電子報)