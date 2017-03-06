要辛龍坦白從寬 曹西平：哪來的錢娶劉真？

曹西平犀利向辛龍喊話，要他「坦白從寬、抗拒從嚴」，不然大家還是覺得他有中獎。(中時資料照片)

辛龍先前被經紀公司老闆吳宗憲爆料，中了大樂透頭彩2億，而後他坦承只中1.2億，後又否認中獎，讓眾人滿頭問號，而針對這起「疑雲」，資深藝人曹西平開了第一槍，要辛龍「坦白從寬、抗拒從嚴」，還超犀利調侃辛龍：「你又不紅哪裡來的錢娶劉真」。

曹西平說要把辛龍包起來，要他別再說，還怕他被人認出來。(翻攝自曹西平臉書)

曹西平今天在臉書粉專po文，誠懇對辛龍喊話，直呼：「你現在說沒有也沒有人會相信啊，大家推算你又不紅哪裡來的錢娶劉真，大鑽戒、夏威夷婚禮、賓客機票吃住都算你的，這麼多年你都沒有出來唱歌，怎麼過日子？生活開銷這麼大手筆」。

曹西平更說，辛龍以前也是唱唱PUB而已，「沒有紅過，連自己歌曲也不紅啊，劉真還比你紅比你會賺錢為什麼要嫁給你？」，指他「就是有中獎」，因為：「沒有中獎怎麼可能娶劉真」，表示這是眾人的疑惑，更加碼調侃：「你也不帥啊！更不是偶像，也沒有賺什麼錢過」，還爆料憲哥說，除非辛龍將錢包交出來，分送錢財給眾人「封口」，否則大家還是認為他有中獎，曹西平於是勸他「坦白從寬、抗拒從嚴」，不如就出來把事情說清楚吧！

(中時電子報)