司改國是會議 今日討論「裁判的憲法審查」

會議召集人林子儀（左）、委員許宗力（右）會前短暫交換意見。（陳信翰攝）

司法國是會議第二分組6日在司法院召開第2次會議。（陳信翰攝）

出席的委員資深媒體人范立達（左起）、台大法學院副教授林明昕、律師林志忠等人會前交換意見。（陳信翰攝）

司法國是會議第2分組今日討論「裁判的憲法審查」，也就是以後判判定讞後，被告及當事人可就確定裁判之法官判決理由是否違憲，聲請大法官解釋，不在局限目前的「適用法令違憲與否」。不過也有法界質疑，這是創造了「第四審」，讓確定判決無法真正定讞。

(中時)