台女赴韓涉案 回台服刑須雙邊法院裁定

法務部次長陳明堂今天提及台灣女性在韓國涉詐騙遭調查說，是否回台灣服刑有新機制跨國移交受刑人法，但須經兩邊法院裁定。

他說，過去日本、韓國與台灣關係較友善，在當地服刑嫌犯，服刑後會送回台灣，現在有跨國移交受刑人法，服刑完畢前，可根據跨國移交受刑人法透過相關機制申請回台灣服刑，這是個機制，但會不會及需不需這樣做仍未定，「經過兩邊法院裁定」。

外交部表示，2名台灣女性涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。

在韓國犯詐欺罪最高可能無期徒刑？陳明堂上午在立法院受訪表示，應不至於，據了解，韓國政府有讓台灣方面代表探視2人，會請韓國保障2人合法且該有的權益；會繼續了解個案犯案情節，犯案範圍僅限韓國或韓國以外其他地區如中國大陸等。

他說，先保障合法訴訟權益，並了解案情，提供家屬了解與協助。

陳明堂表示，如果有詐騙韓國，韓國有司法管轄權，台灣須尊重，如最近韓國人在台灣當扒手，中華民國法律當然也要對韓國人偵查審判。1060306

(中央社)