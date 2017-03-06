台女赴韓涉案 回台服刑須雙邊法院裁定
法務部次長陳明堂今天提及台灣女性在韓國涉詐騙遭調查說，是否回台灣服刑有新機制跨國移交受刑人法，但須經兩邊法院裁定。
他說，過去日本、韓國與台灣關係較友善，在當地服刑嫌犯，服刑後會送回台灣，現在有跨國移交受刑人法，服刑完畢前，可根據跨國移交受刑人法透過相關機制申請回台灣服刑，這是個機制，但會不會及需不需這樣做仍未定，「經過兩邊法院裁定」。
外交部表示，2名台灣女性涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。
在韓國犯詐欺罪最高可能無期徒刑？陳明堂上午在立法院受訪表示，應不至於，據了解，韓國政府有讓台灣方面代表探視2人，會請韓國保障2人合法且該有的權益；會繼續了解個案犯案情節，犯案範圍僅限韓國或韓國以外其他地區如中國大陸等。
他說，先保障合法訴訟權益，並了解案情，提供家屬了解與協助。
陳明堂表示，如果有詐騙韓國，韓國有司法管轄權，台灣須尊重，如最近韓國人在台灣當扒手，中華民國法律當然也要對韓國人偵查審判。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。