李大維：台北駐日代表處 盼台北改台灣

我要評比

外交部長李大維今天說，台灣作為對口的亞東關係協會，擬改名為「台灣日本關係協會」，駐日單位「台北駐日經濟文化代表處」則希望將「台北」改為「台灣」，但目前沒有進展。

李大維上午列席立法院外交及國防委員會備詢，時代力量立法委員林昶佐質詢時指出，民眾在國外若有事想求助於外館，上網查詢「台灣」卻很難查到，因為外館名稱都叫「台北」駐某國代表處，應該要正名。

林昶佐詢問，既然亞東關係協會擬改名為「台灣日本關係協會」，「台北駐日經濟文化代表處」是否將「台北」改為「台灣」？

李大維回應，有跟日方談過此事，「但是沒有進度」，外交部的立場，是希望能往這方面推動。1060306

(中央社)