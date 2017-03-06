新北蘆洲暗夜惡火 父子2人送醫不治

我要評比

新北市蘆洲區中興街一戶民宅，5日深夜突然發生大火，附近民眾趕緊報案，警、消人員趕抵，搶救出一家4口，但父子到院前已無呼吸心跳，急救後宣告不治，起火原因待調查。

新北市府消防局表示，5日晚間11時47分，蘆洲區中興街的一處8樓建築物火警，今天凌晨零時5分控制火勢，零時19分將火勢撲滅，共疏散61人。

消防隊升起雲梯車不斷布水線灌救，並衝上樓救人，發現一對父子倒在臥房門口，隨後在廚房發現意識模糊的阿嬤，將3人自火場內救出，並在頂樓加蓋的鐵皮屋發現1名高中生。

消防局表示，8樓有一家4口，第一時間沒有往外逃生，消防隊員入內救出4人，但其中父子兩人，無呼吸心跳，送醫不治。

消、警調查，駱姓一家人，50歲的父親臉部與頭部2度灼傷、15歲少年頭部及雙手二度灼傷，兩人口鼻都有碳粒，疑似吸進大量濃煙，加上未及時逃出，因此昏倒在門口。1060306

(中央社)