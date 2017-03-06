川普砲轟歐巴馬 企圖轉移焦點

「低級」、「壞人」、「病態」，這些都是美國總統川普攻擊前任總統歐巴馬的字眼，川普在未提證據下指控遭歐巴馬竊聽，企圖轉移外界批評焦點，讓美國輿論憂心。

「總統歐巴馬有多低級，在神聖的競選期間竊聽我的電話，這是尼克森（時代）水門案啊，壞人（或病態）。」川普4日上午大爆發的推文，成為美國媒體這週末報導焦點。

現任總統針對前任總統以人身攻擊的方式，在不提證據下，出現「竊聽」如此嚴重指控，白宮擺明說，川普「要求」國會調查歐巴馬政府去年大選期間是否濫用職權。

白宮發言人史派瑟更在書面聲明中說，在展開調查前，白宮和川普都不會再有進一步回應。

當慣老闆的川普好指揮，但掌有行政權的白宮，公然要求國會本應超然自主行使的調查權，來調查前任政府，美國輿論憂慮這有逾越「三權分立」之虞，也創下憲政惡例。

另外，川普和龐大的聯邦政府機構中，顯然互信薄弱，聯邦政府在川普治理下深陷「砲口對內」危機，當總統指責情報機構洩密及自己遭竊聽，形同最高統帥指控國家體系的濫權、帶頭違法。

「紐約時報」今天報導，聯邦調查局（FBI）局長柯米4日要求司法部應公開澄清川普的竊聽指控是「錯誤」、「必須更正」，但截至發稿，司法部沒做這一公開聲明，FBI和司法部發言人一時都未對上述報導加以評論。

而在民主黨人眼裡，最嚴重的是川普和他的團隊到底和俄羅斯關係有多深？又想掩飾什麼？

白宮前發言人厄尼斯特指出，這正是現在白宮轉移焦點的手法，他形容，現在的白宮，危機管理手冊上有一頁這麼寫，「只要推文或說些離譜的，就能分散人們對醜聞的注意力」，「醜聞越大、推文越聳動」。

當前任白宮國安顧問佛林深陷與俄羅斯關係疑雲、誤導副總統彭斯時，川普不談外界質疑他的團隊究竟與俄國有何聯繫，而是推文批媒體取得機密消息是「犯罪行為」、砲轟FBI和國家安全局（NSA）「非法洩密」；他罵這些媒體報「假新聞」、「失敗的爛媒體」，更言行一致地在白宮裡「抓爪耙子」。

司法部長塞申斯（Sessions）上週遭踢爆曾在川普競選期間，與俄國駐美大使兩度會面，塞申斯強調自己當時會面是以參議員身分，而非代理人，但他在提名聽證會上未如實完整公開，有誤導與說謊嫌疑。

而川普本週的救援方式就以相似手法，即「沒有證據、先罵再說」的烏賊戰術轉移焦點，才有暴怒推文，也讓塞申斯暫時從輿論批判中脫身。

但川普的言行對美國政治制度與憲政體制造成傷害，前哥倫比亞廣播公司主播丹拉瑟就說，他為自己一心熱愛的國家深感哀傷，「我們是衰退的國家」，但噩夢當前，仍須別無選擇、追求真相。

經歷報導水門案的他，不忘提醒事實的重要性，也鼓勵新聞界不要如川普所願，要繼續探究包括川普與俄國關係及川普未公開的個人稅務資料等事實究竟為何？他說，「偉大的美國正處於危險時刻，世界不安觀望著」，「我們想要真相、我們需要真相，我們也能應對真相。」1060306

(中央社)