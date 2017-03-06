上海千年古剎靜安寺大鐘墜落 砸傷1女

位於上海的千年古剎靜安寺的大鐘昨天突然墜落，不幸砸傷一名女子。有大陸網民提到，傷者被困在鐘罩裡、腳被砸斷，手術完畢後，正在加護病房觀察中。

綜合新京報、頭條新聞微博報導，一名大陸網民5日深夜在微博發文，看到靜安寺的鐘掉下。這名網民發布的圖片顯示，一口大鐘立在地上，鐘口沿邊的地上有血跡。一張聊天截圖中提到，人被困在鐘罩裡，腳被砸斷。

上海市消防總隊靜安中隊處證實，5日上午9時許，在靜安寺有一人被落下的鐘砸傷，隨後送往醫院搶救。靜安寺工作人員表示，5日上午確實有一人被砸傷，但傷者身分及事故原因並不清楚。

上海華山醫院急診室的值班護士說，5日上午9時54分，有一名腿部受傷的女性患者送來醫院接受治療。經搶救，目前人已經轉移到加護病房觀察治療。1060306

(中央社)