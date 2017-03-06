賀陳旦：做得不夠好 不為自己打分數

我要評比

交通部長賀陳旦今天在立法院答復無黨籍立法委員趙正宇質詢是否勝任問題時說，他能勝任，但做得不夠好，也不為自己打分數。

立法院交通委員會今天邀賀陳旦報告交通部業務。

趙正宇質詢時，首先就問賀陳旦，從去年5月20日上任9個多月來，是否能勝任？

賀陳旦回覆，他自認能勝任，但做得不夠好。

趙正宇隨即以有部會首長自己打100分，再追問賀陳旦為自己打多分？

賀陳旦說，應該由別人替他打分數，他不為自己打分數。1060306

(中央社)