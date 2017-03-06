馮光遠涉損金溥聰名譽 判賠15萬

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前國安會秘書長金溥聰控告作家馮光遠在臉書以「法院認證的男妓」等字眼損其名譽，提告求償。台北地方法院今天審結，判馮光遠賠償新台幣15萬元，全案可上訴。

這起案件源於，馮光遠前年3月間在社群網站臉書（facebook）等處貼文「特殊性關係」、「男妓」與「法院認證男妓」等語；同年9月再以標題「關於特殊性關係之臨時寫作」貼文，指金溥聰「混蛋、爛咖、下流胚」。金溥聰告馮光遠公然侮辱。

刑事部分，一審台灣台北地方法院判馮光遠無罪，金溥聰不服提上訴，由台灣高等法院審理，去年12月底改判「混蛋、爛咖、下流胚」部分有罪，處罰金5000元；「特殊性關係」、「男妓」與「法院認證男妓」部分無罪。全案確定。

民事案件部分，先前開庭時，金溥聰的律師曾說，金的女兒曾為「特殊性關係」等言論問「爸爸是否為同性戀？」等語，顯然已因馮光遠的言論受到困擾。

馮光遠則說，如果金溥聰沒有把手伸進國政，他相信這些年不會有那麼多批判金的文章；金溥聰一直抓著一些事情對號入座、對他興訟，「國家司法資源碰到金這樣的人，大家只好稍微忍受一下」等語。

金溥聰不甘名譽受辱，對馮光遠提告求償100萬元；北院法官今天判馮光遠賠15萬元，全案可上訴。1060306

(中央社)