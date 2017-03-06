退撫基金破產危機 全教總：另立新基金
全教總今天表示，退撫基金虧損是政府的責任，不應由現職人員承擔，要解決基金破產問題，建議另立新基金，或在原退撫基金分戶設帳，但缺口由政府負擔。
總統府國家年金改革委員會日前召開「年金制度基金管理與組織研議」會議，會中不少專家學者提出另立新基金的建議，全國教師工會總聯合會今天也舉行記者會，說明另立新基金的主張。
全教總表示，之所以主張另立新基金，主要是因為目前退輔基金的虧損和財務缺口是政府的責任，不應由現職人員承擔，且依政府提出的年改方案，退輔基金和勞保基金最終都免不了破產的命運，因此唯有另立新基金，才能根本解決基金危機。
雖然主張另立新基金，但全教總也指出，另立新基金的前提是政府需認清原退輔基金「歷年來不足額提撥」的事實，並對舊基金財務缺口負起撥補責任，而政府是軍公教雇主，無論對新基金或原有基金，都有「負最後支付責任」的義務。
若政府無法完成上述前提，全教總也要求政府以改革實施年為界，在原退輔基金分戶設帳，由政府負擔原有基金的財務缺口，而非由年輕世代負擔過往負債。
全教總提醒，若要另立新基金，仍應維持「確定給付制」，但應記得勞保和退撫提撥費率不足、績效太差的教訓，新基金除了要維持費率和給付的衡平，也要同步改造基金管理以提昇操作績效，才能讓基金永續。1060306
(中央社)
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