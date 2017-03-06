北韓射4彈 南韓軍方：洲際飛彈機率低

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南韓國防部今天表示，北韓今早所試射的4枚飛彈，是洲際彈道飛彈（ICBM）的機率「很低」，但尚待更多時間確認。

路透社報導，南韓合同參謀本部發言人盧載全（Roh Jae-cheon，音譯）在例行新聞簡報會中指出，這些飛彈平均飛行1000公里，期間抵達粗估260公里的最大高度。

盧載全並表示，韓美兩國軍方都還在研究今天北韓的這項試射。（譯者：中央社陳亦偉）1060306

(中央社)