冠脂妥偽藥風波 社區藥師無奈遭怒罵
新北地方法院今天清晨裁定，涉嫌製造冠脂妥偽藥的潘姓男子2人羈押禁見，檢方擴大追查通路。社區藥師被蒙在鼓裡，遭池魚之殃，有病患甚至破口大罵，讓調劑藥師相當無奈。
新北市檢警調查，潘姓男子涉嫌偽造的「冠脂妥」批號「MV503」，大約從去年（民國105年）7、8月製造，10月開始透過通路商販售。
潘嫌使用效果較差的降血脂成分，偽裝成價格較貴的冠脂妥，並找來印刷商與業務，協助後續包裝與銷售，使用「洗藥」的手法，將偽藥混入來自原廠的真藥，許多社區藥師被蒙在鼓裡，沒有經過化驗，難辨真假。
社區藥師遭池魚之殃，一名新北市藥師今天上午表示，有病患甚至向調劑藥師破口大罵，讓他相當無奈。藥師雖解釋，藥品是購自正常管道，也已經下架更換另外的批號，希望病患可以退回MV503冠脂妥。
病患則相當生氣，拒絕退回藥品，宣稱「我要保全證據」，也讓藥師相當無奈。另外有新北市藥師說，現在很多媒體報導都是偏向宣稱藥局出現假藥，以後社區藥局更難經營，也與醫藥分業、慢性病就近拿藥品政策相違背。
這名藥師認為，高層又不解決藥局購藥成本高於醫療院所的現實問題，民眾看了這些偽藥的報導後，又會感覺到藥局領藥有風險。
冠脂妥膜衣錠 （Crestor）是醫師處方用藥，適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，作為飲食控制的輔助治療，可以降低原發性高膽固醇血症。台北市與彰化市已經公布下架數量，新北市政府今天才要稽查，統計數量。
食藥署提醒民眾，如家中有這款藥品，可先檢查外盒包裝側邊批號，如果是批號MV503就別吃，應儘速回原取得藥品的醫療院所或藥局諮詢，或可洽詢台灣阿斯特捷利康服務專線（0800-888-633），將協助提供民眾就近可取得藥品的場所。1060306
(中央社)
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