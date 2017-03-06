中共廣東梅州市委前常委周章新被雙開

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中共廣東省梅州市委前常委、宣傳部長周章新近來因嚴重違紀被立案審查，並遭到開除黨籍、開除公職（雙開）等懲處。

綜合大陸媒體今天報導，中共廣東省紀律檢查委員會通報，周章新的罪名相當多，包括違反政治紀律、對抗組織審查、推動迷信活動、受賄和挪用公款等。

通報指出，周章新身為黨員領導幹部，嚴重違反黨的紀律，且在中共18大（中共第18次全國代表大會）後仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重。

據通報，周章新已被開除黨籍、開除公職（雙開），違法所得也被收繳，涉案部分則被移送司法機關依法處理。1060306

(中央社)