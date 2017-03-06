李大維：涉韓詐騙案2台女 在韓用假名

鄧姓及江姓2名台灣女子在韓國疑涉及電信詐騙遭逮，外界質疑外交部沒有即時掌握訊息，外交部長李大維今天表示，2女在韓國「連用的名字都不是真名，要如何掌握？」

2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，其中一名女性江芸儀的母親日前表示，女兒要前往韓國遊學3個月，2月14日抵達韓國報平安後就失聯。外交部協尋後，3月4日得知，鄧女及江女因涉電信詐騙案，分別於2月14日及15日被韓國警方逮捕。

李大維上午前往立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪時，媒體詢問，外館是否太慢掌握相關情況？

李大維回應，任何國人在海外遭受拘留，都是外交部非常關切的事，2位在韓國遭逮捕的台灣女性，是因為當事人不希望家屬知道，不願通知外館，所以無法得知此事。

媒體追問，外交部的通報機制是否有問題？李大維說，這是當事人的意願如此，2女在韓國「連用的名字都不是真名，要如何掌握？」

另外，近日頻傳台灣人在海外涉及詐騙案，是否因為台灣詐騙刑度太低？是否希望修改相關法律規範？李大維表示，這是跨部會議題，刑度涉及法務部、陸委會、內政部警政署等相關單位，不是外交部可以置喙的。但現在的確有跨部會機制在運作中，雖然還沒看到成果，但是總統蔡英文非常關切此事。

至於台灣人涉及詐騙案是否影響免簽待遇？李大維說，目前還沒有。1060306

(中央社)