核廠除役總費用 李世光：與預估差近倍
媒體報導核後端基金將翻倍增至新台幣 6200億元，經濟部長李世光上午表示，如果把核廢料處理新的標準、還有核電廠除役都一併考慮後，「原來預估跟現在差了快一倍」。
媒體報導指出，3核電廠預計明年起陸續除役，台電之前估計整體包括核廢最終處置等共需3353億元，不過根據最新報告，每座核電廠除役就需1400億，加上核一、二廠將改為室內乾貯及集中式貯存方案，總費用高達6200億元，核後端基金短缺近3000億，平均每位國民負擔高達1萬3000元。
李世光表示，核後端基金每 5年將會重新檢驗一次，相關經費是否足夠。他指出如果把核廢料處理新的標準、還有核電廠除役都一併考慮後，發現原本的費用是低估的，台電做了更詳細的評估。
李世光指出，台灣一年2300億度發電量，如果以6000億元來計算，每度電大約增加3塊，若以10年的時間來攤提，費用其實是非常低的。
不過，李世光說，現在的電價公式，以國際燃料成本占比最高，其中包含其他運作成本；以現在的結構計算，當然有一部分會被攤提到電價裡，不過確切該怎麼做，還是要等提報電價委員會審定後，送到行政院核定後才能確定。
對於媒體所報導 3座核電廠除役總費用高達6200億元，台電董事長朱文成則表示，費用的確會比預估「增加一些」，由於重新調整除役方式，包括最終處置變成集中貯存等異動，而增加某些措施，舊的處置可能就會放棄，不會新舊同時進行。
但是否如媒體報導轉嫁全民每人 1萬3000元，朱文成僅表示「沒有那麼多」、「還要再算」。
經濟部長李世光與台電董事長朱文成今天列席立法院經濟委員會備詢，會前接受採訪時針對上述議題進行說明。?1060306
(中央社)
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