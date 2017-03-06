核電除役 經濟部次長：現未影響電費

經濟部次長楊偉甫今天針對核後端基金不足支應核電廠除役表示，基金金額是變動的，為滿足除役需求，會提撥足額的預算，目前來看，還未影響到電費。

媒體報導，根據台電最新評估，3座核電廠除役加上乾貯場要改為室內版，總經費高達新台幣6200億元，核後端基金不但無法完全支應，不足的3000億元資金缺口恐由全民負擔，相當於每位國民需支付1.3萬元。

對此，楊偉甫今天在列席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，核後端基金的金額是變動的，但不管如何，為了滿足除役的需求，還是要提撥足額的預算。

楊偉甫說，核後端基金一直按照機制，每5年檢討一次。目前台電已差不多把本期的資料完成，最近會提報。目前核後端基金累積提撥費用大概已有3200億元。這次提報假設台電有新增項目，還要經核後端基金管理委員會討論，才會知道最後的金額多少。

楊偉甫指出，核後端基金金額是變動的，目前要看台電最後增加那些項目。如立法院去年決議將用過的燃料棒乾式貯存，要改用金屬護箱，費用會增加，但若低階或高階核廢料合併貯存，費用就會相對減少。

對於是否會轉嫁到電費上，楊偉甫說，這是台電內部自己要去處理，但目前來看，應該是還沒有影響到電費。1060306

(中央社)