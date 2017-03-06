陸聚焦兩會 瑞銀：A股表現或趨於平淡

中國大陸召開全國「兩會」，瑞銀（UBS）分析師認為，兩會期間A股市場整體可能不斷印證和調整政策預期，表現趨於平淡。

瑞銀證券中國首席策略師高挺回顧2006年到2016年間A股市場在兩會期間以及之後的表現，在兩會期間，滬深300上漲的機率為45%，期間平均跌幅為2%；兩會結束後一週及一個月上漲的機率分別為64%、73%，平均漲幅為2%、6.2%。

綜合來看，高挺認為，兩會期間及之後A股市場的表現，可能更多的取決於當時的市場環境及之後的政策落實。A股自1月中下旬開始連續反彈，前期市場表現一方面是對宏觀經濟回溫、需求復甦和供給面改革的正面反饋，另一方面可能也包含了一部分對於未來政策的預期。

因而兩會期間，高挺預計A股市場整體可能不斷印證和調整政策預期，表現趨於平淡。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究聯席主管暨首席中國經濟學家汪濤則表示，中國大陸政府將2017年經濟成長目標小幅下調至6.5%左右，符合預期，略低於去年成長6.5%到7%的水準。

汪濤觀察，中國大陸宏觀經濟政策基本持穩，僅小幅收緊，雖然過去一段時間中國大陸政府反覆強調防風險，市場對於貨幣政策緊縮的預期不斷升溫，但中國大陸政府將今年M2貨幣成長目標訂在12%，高於去年實際成長11.3%。

汪濤認為，中國大陸央行不會調整基準存貸款利率，監管會有所收緊，但落實步伐循序漸進。1060306

(中央社)