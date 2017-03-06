發改委舵手何立峰：陸去年佔全球經濟增量逾30％

大陸國家發改委「新掌舵手」何立峰首次以發改委主任身分出席新聞發布會，第一個問題就被問及對GDP創歷年新低，何立峰樂觀認為，去年經濟發展實現平穩健康發展，結果還是比較好，表現最突出的就是增加1300萬人就業，這在其他國家是難以想像的，此外，中國經濟總量大體佔全球15%左右，去年佔全球經濟增量30%左右，說明去年在各方面都是平穩健康發展

大陸發改委有「小國務院」，綜合研究經濟社會發展政策，指導總體經濟體制改革的宏觀調控部門，大陸「十三五計畫」就是在去年兩會期間，由前發改委主任徐紹史提出25項具體指標；6日記者會上也發布「國民經濟和社會發展報告書」，揭示國家經濟方針。

新接任的何立峰6日在記者會上也在公布，發改委將在年底舉行十三五中期評估等相關國家計畫。他引經據典提「一張一弛文武之道」談經濟增數，並用「先謀後動，動則一成」解釋十三五計畫展現中國社會主義，讓人留下深刻印象。

(旺報)