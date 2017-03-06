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NBA》NBA絕殺日！單日3隊絕殺贏球

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尤里斯
太陽後衛尤里斯(左)試圖運球突破，且甩開塞爾提克後衛洛席爾的防守。(美聯社)

今天(6日)真的算是NBA絕殺日！因為包含太陽、爵士與溜馬3支球隊，都靠絕殺擊敗對手險勝，其中以太陽最為神奇，因為他們打到最後11秒還落後兩分，太陽竟然連拿5分，驚險以109比106逆轉絕殺塞爾提克。

太陽得以逆轉的頭號功臣，當然還是投進絕殺三分球的尤里斯，這名身高僅178公分的小將，連兩場比賽都拿生涯最高20分，表現實在令人驚奇，「我有預感最後一擊會落到我手上，沒想到真的發生了，我只是帶著信心出手。」

其實打到比賽最後關頭，局面看來對地主太陽很不利，艾塞亞湯瑪斯最後11.9秒兩罰中1，幫助塞爾提克106比104領先，可是太陽先靠布雷索上籃追平，接著克里斯抄到球，趕緊把球傳給尤里斯投進這記不可思議的三分逆轉彈。

爵士同樣贏得驚心動魄，原本喬治希爾最後1.6秒的17呎跳投沒進，沒想到爵士中鋒戈貝爾竟在空中直接把球補進，幫助爵士110比109延長擊敗國王，也讓身為地主的國王球迷不敢置信，這場比賽怎麼可能這樣輸掉。

溜馬6日以97比96氣走老鷹的關鍵人物，則是葛倫羅賓生三世，他在最後0.6秒投進左邊底角的三分球，幫助溜馬驚奇逆轉，羅賓生三世最後拿下11分，溜馬火力最強的還是當家一哥保羅喬治，他拿全場最高34分。

(中時電子報)

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關鍵字：NBA太陽尤里斯塞爾提克爵士湯瑪斯溜馬
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