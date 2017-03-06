遊覽車撞進民宅意外 駕駛無生命跡象

我要評比

陳姓男子駕駛的遊覽車今天上午撞進新北市萬里區一間民宅，民宅牆壁被撞破一個大洞。(孟祥傑翻攝)

遊覽車撞上民宅，現場一片狼藉。(孟祥傑翻攝)

警消到現場調查事故原因。(孟祥傑翻攝)

新北市萬里區港東路2號今天(6日)上午10時許，發生一起遊覽車撞進民宅意外，年約40歲的陳姓駕駛送醫前已無呼吸心跳，車上導遊及大陸遊客共23人均無恙不需送醫，警方正釐清車禍發生原因。

初步調查，該陸客團昨天抵達台灣，行程共8天7夜，預計12日離台，今天上午行程為前往野柳風景區，不料途中陳姓駕駛疑似身體不適，造成無法控制遊覽車而撞進路旁民宅，不僅民宅牆壁被撞到，停在屋外的轎車車尾也被撞凹。

警消趕至現場時，發現陳姓駕駛身上無明顯外傷，但已沒有呼吸心跳，接著送往台大金山醫院急救，而導遊與陸客均未受傷。

(中時)