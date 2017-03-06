立志當京劇推銷員 魏海敏帶「梅派之美」進校園
為紀念「京劇大師」梅葆玖逝世1年，中國信託文教基金會將舉辦2017「大師傳承講座」，邀請第一大弟子魏海敏帶京劇前進校園，更於上海、北京和台北三地推出「在梅邊．九歌─魏海敏梅派曲集」清唱會，台北僅一場，開賣吸引劇迷搶購。
魏海敏為了紀念師父，精選9首梅派經典曲目，用清唱方式緬懷恩師傳藝之情，更受中信文教基金會邀請，將傳統戲曲帶進校園，鼓勵年輕人追韓劇之餘，更要追京劇，馮寄台董事長表示：「傳統戲曲是最古老的流行音樂，能和魏海敏老師攜手推廣京劇，就是希望在傳統中求創新，在創新中玩傳統」。
他更說文教基金會要打造「人人可以親近藝文的分享平台」，透過多元扶植、教育分享，實踐中信文教「育教於藝、文化創藝」理念。梅葆玖是京劇梅派創始者梅蘭芳之子，他致力梅派藝術傳承與推廣，曾說「一生只為此事來」，魏海敏拜師近三十年，完整學習梅派經典，身為「梅派大師姊」，她不忘恩師囑咐任務，立志成為「京劇推銷員」。
「在梅邊．九歌─魏海敏梅派曲集」清唱會台北場將於4月21日在台北松菸誠品表演廳演出。
(中時電子報)
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