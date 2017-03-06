立委問觀光、公總局長准辭？賀陳旦：我也被列看守中

交通部長賀陳旦（圖）2日出席機捷通車典禮時。(中央社)

今立院交通委員會舉辦交通部業務報告，立委趙正宇質詢交通部長賀陳旦時詢問：「你覺得勝任交通部長嗎？」賀陳旦表示，做得不夠好。趙再問打幾分，賀陳答：「應該由其他人衡量。」趙問：「某個部長說他100分。」賀陳答：「沒有關係，他有他自已的評價，我也有我自己的看法。」

立委陳雪生質詢賀陳旦時也問：「我聽說上禮拜我來質詢你就跑啦？」賀陳旦笑答：「您威名遠播。」惹得全場哈哈大笑，陳接著問：「觀光局長周永暉跟公路總局局長陳彥伯請辭，你不會准吧？」賀陳答：「現在事件還在調查當中，我自己在工作上也是列入看守中，基本上不做進一步。」

(中時)