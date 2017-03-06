中和陣頭大亂鬥 南勢角又傳持刀傷人

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3名年輕男子騎機車到烘爐地，遭保全人員制止後發生衝突。（葉書宏翻攝）

新北市中和區連勝街5日晚間9時許發生陣頭鬥毆事件，1小時後中和烘爐地再度傳出年輕人持摺疊小刀傷人。

據警方調查，昨晚10時許，3名年輕男子騎機車載女生到中和烘爐地夜遊，烘爐地保全人員現場進行交通管制，禁止機車進入，只准停放在一旁的機車停車場，雙方因此發生爭執，其中18歲倪姓男子突然拿出預藏折疊刀，朝保全人員小腿猛刺，幸無生命危險，嫌犯行凶後逃逸，警方已掌握車牌循線偵辦中。

(中時)