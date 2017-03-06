中山大學女排奪冠，贈牌感謝舊振南董座贊助

中山大學女排清寒生楊子琳(左一)與簡鸝樺(右一)參加兩岸四地比賽摘金，獻獎給副校長蔡秀芬(左二)及舊振南食品公司董事長李雄慶(左三)。(圖／中山大學提供)

國立中山大學女子排球校隊，獲得「2017昆明兩岸四地男女排球邀請賽」，女排13人中，有清寒學生，因參加比賽，不得不放棄許多打工賺錢的機會，最後在校方提供獎學金的支持下，無後顧之憂抱回冠軍，今(6)日上午特別將獎盃獻給女排獎學金贊助人、舊振南食品公司董事長李雄慶、以及副校長蔡秀芬，共享榮耀。

中山「女排運動獎學金」為全國第一個由企業捐贈的入學獎學金，由傑出校友、舊振南食品公司董事長李雄慶捐贈，一年共超過60萬元且無年限，加上學校每年固定編列約135萬元的體育類獎金，獎助金相當豐厚，李雄慶表示，希望能招攬國內具排球專長的優秀選手，為校爭光，同時與課業並重，未來能回饋社會。

中山女排成員、企管系大一生楊子琳表示，兩年前，父親因公司無預警倒閉而失業，每個月全家僅靠母親擔任生產管理員兩萬多元的薪資過活，自己和弟弟的學費成為父母很大的負擔。

楊子琳說，每當快開學時就看到父母焦頭爛額，覺得很心疼卻又幫不上忙；因為自己在高中時就是排球校隊，常要出去比賽或練球無法打工，經常捉襟見肘。後來要升大學之際，看到中山大學設有全國第一個女排獎學金，學雜費全免，「彷彿在汪洋中看到一艘船！」家住台北的楊子琳懷抱希望，申請報考中山大學，最後如願成為中山一員。

中山女排另一名成員簡鸝樺，出身單親家庭，家庭開銷由母親一肩扛起，家住苗栗的她因熱愛排球，中學時便選擇就讀台中有排球校隊及對弱勢學生有補助的學校就讀。

簡鸝樺上了大學後，因擔心學費負擔讓家中經濟陷入困境，因此，四處尋求打工機會，後來在中山女排獎學金的幫助下，終於可以安心讀書。握著冠軍獎盃，她感動地說，「真是非常感謝學校和李雄慶董事長！」

(工商)