北韓試射 韓代總統：速部署反飛彈系統

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在北韓今天稍早試射4枚飛彈後，南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）表示，南韓應儘快完成美國反飛彈防禦系統的部署。

路透社報導，在北韓這波最新挑釁後，黃教安主持國家安全會議時致詞說：「我們應迅速完成終端高空防衛系統（THAAD）的部署，取得1套對抗北韓核飛彈的防禦系統。」

北韓今早發射4枚彈道飛彈，據日本表示，其中3枚落入其專屬經濟區。北韓此舉顯然是為了報復近來的美韓軍演。（譯者：中央社許湘欣）1060306

(中央社)