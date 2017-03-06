東北風增強 18縣市陸上強風特報

我要評比

中央氣象局今天表示，受強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）空曠地區、恆春半島、澎湖、金門、馬祖等18縣市及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請注意。

氣象局發布陸上強風特報縣市為新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、連江縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣。1060306

(中央社)