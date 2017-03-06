飛彈離岸300公里 日：北韓威脅進新階段

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北韓今天發射4枚飛彈中有3枚落入日本專屬經濟海域，距離日本西北部海岸只有300公里。日本首相安倍晉三表示，這項發展顯示北韓威脅已進入「新階段」。

根據法新社，安倍在國會表示：「北韓今天幾乎同時發射4枚彈道飛彈，飛了約1000公里。」「其中3枚落在我國專屬經濟海域 。」

他說，「這清楚顯示北韓已進入新威脅階段」，還說會召開國家安全會議。

路透社報導，日本防衛省表示，北韓飛彈落入的水域距離日本西北部海岸只有300公里。

防衛大臣稻田朋美在東京表示，4枚飛彈中有3枚落入日本專屬經濟海域，距離秋田縣男鹿半島約300到350公里。

這是北韓飛彈第2度落入日本專屬經濟海域。北韓去年8月發射彈道飛彈首度直落日本專屬經濟海域。北韓一連串發射行動引發國際強烈譴責。（譯者：中央社盧映孜）1060306

(中央社)