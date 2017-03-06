陸對台科技合作基地 昆山廈門中選

我要評比

繼中國大陸福建省廈門市之後，江蘇省昆山市近來成為大陸第二個獲批的國家級對台灣科技合作與交流基地。

大陸為加強與台灣科技合作交流，大陸科技部2009年授予廈門市為首個「國家級對台科技合作與交流基地」，主因是廈門與台灣一水之隔，是海峽西岸經濟區重要中心城市，希望廈門能發揮對台先行先試作用。

新華社今天報導，大陸科技部近日下發「關於同意支持昆山建設對台科技合作與交流基地的批覆」。昆山成為繼廈門之後，第二個獲批的國家級對台科技合作與交流基地。

報導說，昆山2013年已建設深化兩岸產業合作試驗區，一旦對台科技合作與交流基地設立後，昆山將結合蘇南國家自主創新示範區昆山核心區建設，拓展和整合台商投資區，打造兩岸產業深度融合平台。

昆山計劃藉由對台科技合作基地，推動國家級開發區、綜保區、高新區等載體平台與台灣進行科技產業對接、人才對接、資本對接，促進產業結構升級和綜合競爭力提升，使昆山成為對台科技合作與交流的先行先試示範區。1060306

(中央社)