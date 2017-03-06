宣示飆車禁地 苗縣長：台3線用來浪漫

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苗栗縣警察局利用口袋戰術，大規模攔查120部轎車，成功阻止飆車族入境，苗栗縣長徐耀昌（右3）6日特地獎勵有功人士，並宣示「苗栗是飆車禁地」，台3線是用來浪漫並非飆車的。中央社記者管瑞平攝 106年3月6日

苗栗縣警察局利用口袋戰術，大規模攔查120部轎車，成功阻止飆車族入境，苗栗縣長徐耀昌今天特地獎勵有功人士，並宣示「苗栗是飆車禁地」，台3線是用來浪漫並非飆車的。

苗栗縣警方4日深夜接獲檢舉指出，苗栗縣錫隘隧道於週休假日將有飆車族競速，隨即派遣苗栗、竹南、大湖等分局加強巡邏，5日凌晨1時許，苗栗警網先查獲6輛改裝機車，帶頭的17歲賴姓少年供稱，臨時起意邀友人夜遊。

接近凌晨2時左右，又在台72線東西向快速道路上，利用口袋戰術成功攔查120部疑似參加車聚的自小客車，其中60部車輛有改裝的情況，已發函通知監理站以及環保局等單位進行檢驗，如未依規定複檢，將依法吊照。

徐耀昌得知後，特別表揚參與嚇阻飆車族的警察局、環保局和監理站等單位，尤其這一次飆車族和警方鬥智，想要利用「調虎離山之計」，反而被員警以口袋戰術破解，顯示苗栗警方在執法調度上，不但細心更是經驗十足。

因此，徐耀昌向飆車族宣示，苗栗是「旅遊勝地、飆車禁地」，同時指出，總統蔡英文的「浪漫台三線」政策和苗栗縣「山線文藝復興」的規劃不謀而合，將和中央配合，建構安全、舒適、便利的旅遊環境，讓民眾享受浪漫幸福的生活。1060306

(中央社)