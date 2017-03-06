全國學生團體串連 要大學不再簽承諾書

多所大學傳出簽署承諾書給陸生，引發社會關注，學生團體也在網路發起串連，號召全國各校學生組織響應，並要求各大學不再簽署可能傷害學術自由的文件。

由學生組成的「大學法改革陣線」昨天深夜發起連署，希望串連全國各校學生組織，呼籲各校正視此事嚴重性，同時譴責全國大專校院五大協進會濫用「競爭力」、「交流」之名推諉塞責，任意切割學術與政治的關係以規避責任。

連署聲明指出，在今日民主自由的時代，對學術自由的堅持是公認的價值，威權時代政治力迫使學術界自我審查，學術自由遭犧牲的憾事不應該再出現，各大學簽署的「承諾書」內文已形同對於學術自由自我閹割，無疑是對大學學術自由之侵害，並影響教師講學自由、與自由民主的學風。

聲明指出，全國大專校院五大協進會不反省自身錯誤，反而發表聯合聲明向教育部「反施壓」，濫用「競爭力」、「交流」之名推諉塞責，「對於如此缺乏邏輯、顛倒是非的言論深表遺憾」。

連署聲明也呼籲，各大學應主動回應社會、揭露簽署事實與內容，若有簽署的情形應改正，絕不再簽署內文可能傷害學術自由的文件，承諾將來以自由學風為原則進行學術與教育工作，並對講學自由、受教權益與自由民主學風已造成的侵害予以修補。

目前已有台大、成大、師大、清大等超過20個學生自治組織與社團加入連署。1060306

(中央社)