機捷直達普通車顏色 賀陳旦也搞錯

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民主進步黨籍立法委員鄭運鵬6日立法院交通委員會質詢時，提出機場捷運直達車與普通車顏色易讓民眾混淆，當場請交通部長賀陳旦辨認，但賀陳旦也搞錯。（鄭運鵬提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年3月6日

民主進步黨籍立法委員鄭運鵬今天立法院交通委員會質詢時，提出機場捷運直達車與普通車顏色易讓民眾混淆，當場請交通部長賀陳旦辨認，但賀陳旦也搞錯。

鄭運鵬用投影片，請賀陳旦指認影片中兩輛機捷車廂，第一輛車頭是藍色，賀陳旦立即答出是普通車；另一輛看起車身顏色較暗，賀陳旦直覺回答是紫色。

鄭運鵬糾正賀陳旦，第2輛機捷列車有通車標示，是看來像直達車的普通車。

鄭運鵬說，機捷用紫色與藍色做為直達車與普通車辨認方式，易讓民眾混淆，兩種顏色相近，不同光線下，藍色易被誤認為紫色。

他說，機捷月台也沒廣播，很多民眾已反映，常在分辨不清情況下，怕搭錯車。

鄭運鵬表示，不是每位旅客都能看到車頭，機捷車廂應有很清楚的直達車、普通車標示。1060306

(中央社)