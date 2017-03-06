遊覽車衝入民宅 駕駛沒生命徵象

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新北市消防局今天上午10時6分接獲通報，一輛載著陸客團的遊覽車，行經萬里區港東路2號時，不知何故衝入民宅，車上包含導遊共23名乘客平安無恙，但駕駛陳男失去生命徵象。

由環遊國際旅行社承攬的陸客團8天7夜行程，昨天抵達台灣，參觀國父紀念館、台北101、西門町後，昨天晚間入住新北市新店區1家景觀旅館，一行人預計上午參觀野柳風景區、故宮博物院及士林官邸，12日返回中國大陸。

寶泰通運公司遊覽車駕駛陳男，上午載著陸客團行經港東路2號時，不知何故突然衝入路旁民宅，民宅水泥磚牆受到劇烈撞擊破了大洞，遊覽車擋風玻璃龜裂，碎片散落四處。

警消獲報後，立刻派員將年約40歲的駕駛陳男送往台大醫院金山分院急救，陳男雖無明顯外傷，但到院前已失去呼吸、心跳，院方正積極搶救中。1060306

(中央社)