韓媒：美研討在南韓重新部署戰術核武

南韓媒體今天引述美國「紐約時報」先前報導指出，川普政府的對北韓政策即將出爐，其中，還包括欲在南韓重新部署戰術核武的相關方案。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「美國甚至包括研討在南韓重新部署戰術核武」為標題，引述美國時間4日「紐約時報」的消息，作出了前述報導。

報導指出，「紐約時報」引述美國政府知情人士的話報導稱，川普在就任美國總統後，曾兩次在白宮戰情室舉行國家安全小組會議，會議內容均針對北韓。其中包括欲在南韓部署戰術核武（Tactical nuclear weapons）的相關方案。

據報導，這次是川普於就任美國總統後，首次提出欲在朝鮮半島部署戰術核武，南韓國防部等相關人士均對此予以高度關注。

報導稱，1991年11月，美國國會發布「1992年核武器部署法案」，時任總統的老布希發布第64號國家安全指令，為從南韓撤走核武奠定法律基礎。同年12月31日前，美國撤出了在南韓的最後1件核武器。

有分析認為，為了預防北韓今後的挑釁行為，美國採取了先發制人的打擊。而對於思考在南韓重新部署戰術核武，則體現了美國政府今後對北韓政策方向的改變。

報導指出，對此，南韓專家表示，「若韓國擁有戰術核武，或將成為與北韓進行無核化談判的籌碼。」但也有專家認為，美國加強在朝鮮半島軍事部署，無益於北韓核問題的解決，只是為其「重返亞太」戰略尋找藉口。美日等國如果借題發揮，利用北韓核子試驗藉機擴充軍備，只會加劇東北亞地區軍備競賽，加劇局勢緊張。1060306

(中央社)