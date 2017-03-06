美軍：偵測到北韓射彈 未威脅北美

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美國軍方今天表示，已偵測並追蹤到1枚被判定為北韓的飛彈，發射時間為美國中部標準時間5日下午4時34分（台北時間6日清晨6時34分），並表示這項飛彈試射未對北美造成威脅。

路透社報導，美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）發言人歐唐納爾（Martin O'Donnell）中校表示，美軍部隊「面對北韓挑釁保持警戒，並充分與盟邦大韓民國及日本密切合作，以維安全。」

美國軍方並未提供北韓試射飛彈的進一步細節。（譯者：中央社陳亦偉）1060306

(中央社)