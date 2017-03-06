台南公園慶百歲 攝影比賽好康多
台南公園今年適逢百歲紀念，台南市政府觀光旅遊局特別舉辦「百年．瞬間」攝影比賽，最大獎可獨得新台幣3萬元，盼邀請愛好攝影的朋友一起記錄這座百年公園之美。
台南市政府觀光旅遊局指出，為慶祝占地14.6公頃、坐擁豐富生態資源的台南公園百歲生日，已開始陸續舉辦音樂會、藝文表演、展覽、國際研討會等一系列百年慶祝活動；並將於6月17日生日當天在園區舉辦慶生活動，進行日治時期造景復刻的「水瀑」啟動儀式。
市府觀旅局指出，「百年．瞬間」攝影比賽徵件，邀請全國朋友到台南記錄這座百年公園之美，探索台南公園百年來的豐富人文、生態、景緻，希望透過不同鏡頭的取景為台南公園說故事。
市府觀旅局指出，本次攝影比賽最高獎金3萬元，獎次名額共計33名，收件期間自106年5月1日起至5月15日；作品寄送至台南市中西區民生路二段198號「中華南群攝影學會秘書處」，並於信封註明台南公園「百年．瞬間」攝影比賽。
市府觀旅局指出，另結合旅行業者、飯店業者等推出的「台南公園百年慶優惠專案」，不僅有結合台南景點、美食小吃、特色巷弄等的一日、二日套裝遊程；自由行的民眾只要出示於台南公園合影照、打卡或其他業者指定動作，就可在多家飯店享住宿7折起的優惠。1060306
(中央社)
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