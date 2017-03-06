奧萬大蝴蝶生態豐 規劃賞蝶步道

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奧萬大營造蝴蝶棲地，加上園區環境得宜，已記錄到209種蝴蝶，瀑布區、森林步道常可見蝴蝶飛舞，正規劃4條路線供賞蝶。圖為斐豹蛺蝶。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月6日

奧萬大營造蝴蝶棲地，加上園區環境得宜，已記錄到209種蝴蝶，瀑布區、森林步道常可見蝴蝶飛舞，正規劃4條路線供賞蝶。

台灣曾有蝴蝶王國美名，為讓山林再度充滿蝴蝶翩翩飛舞，奧萬大國家森林遊樂區近年致力營造蜜源植物及蝴蝶棲地，經志工、台灣蝴蝶保育學會專家多年監測，調查成果豐碩，目前也著手規劃多條賞蝶路線，將配合解說志工引導，讓民眾更了解蝴蝶保育。

林務局南投林區管理處今天表示，奧萬大林相豐富，園區內數條溪流匯集，提供野生動物良好棲息環境，民國103年開始調查蝴蝶生態，至今進行3年觀測，共記錄209種蝴蝶，其中特有種27種。

南投林管處長李炎壽說，數十年前台灣蝴蝶加工產業非常發達，出口蝴蝶標本及工藝品賺進相當多外匯，也為台灣贏得蝴蝶王國稱號，但近年因工業發展及山林過度開發，直接或間接導致蝴蝶數量不斷減少。

李炎壽指出，蝴蝶種類多寡，相當程度可反映當地環境被破壞程度，原始健康森林具相當多樣植物，當然就有各種以不同植物為食的蝴蝶棲息。

李炎壽表示，奧萬大保護山林、營造棲地多年，瀑布區、森林步道常有長翅弄蝶、多姿麝鳳蝶、北黃蝶、苧麻珍蝶、青眼蛺蝶、密紋波眼蝶、波灰蝶、雅波灰蝶飛舞，園區著手規劃4條賞蝶路線，預計1年半完成志工訓練、解說牌設置、賞蝶手冊製作。1060306

(中央社)