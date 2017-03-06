星咖啡茶甜點展 吳寶春探尋產業新趨勢

我要評比

上百家咖啡、茶葉、烘焙、甜點業者齊聚新加坡，透過香醇咖啡、清新茶香及創意糕點，搭建絕佳媒合平台，台灣的世界麵包冠軍師傅吳寶春也現身探尋產業新趨勢。

新加坡台貿中心主任張碧容告訴中央社記者說，這場咖啡、茶葉、烘焙業者的年度盛事，聚集上百家業者，也吸引當地買家興趣。台貿中心為協助台灣廠商拓展市場，將與各相關展覽主辦單位合作，尋求共同推廣台北專業展的可能性。

嗅覺敏銳的台灣業者並未缺席這場盛會，淳普有限公司總經理倪秀華指出，茶葉是民生必需品，台灣茶葉的歷史悠久，海外接受度非常高，因此，為響應政府的新南向政策，台灣必須要把茶葉市場推向國際，拓展更大的海外市場。

鑽研咖啡豆品質控管的豐億光電股份有限公司，不僅以自行研發並獲美國精品咖啡協會（SCAA）推薦的烘焙度量測儀參展，幫助烘焙師控制咖啡的烘焙品質，同時透過咖啡水分密度的測量儀器，正確提供咖啡生豆的水分及密度數據，有助烘焙師決定咖啡烘焙手法。

豐億光電業務處長宋政鴻指出，這種檢測儀器主要是讓烘焙師在烘焙前先了解生豆水分，如同煎牛排前要約略了解牛肉狀況，以決定煎炙時間。另外，生豆烘焙後再檢驗焦糖化程度，猶如檢測牛排的熟度。

值得注意的是，台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮率隊考察這次的三合一展覽，身兼理事的台灣世界麵包冠軍師傅吳寶春也現身會場，詳細詢問展場各項產品的最新趨勢。

吳寶春說，這次除了到新加坡參觀食品展，也希望邀請優秀的烘焙師傅參加明年台灣的城市盃邀請賽，透過交流共同提升亞洲烘焙技術，讓台灣成為未來的烘焙基地。

位居東南亞小紅點的新加坡，從2日到4日舉行2017年亞洲咖啡展、亞洲甜點烘焙展，以及國際咖啡和茶葉產業展，讓這座花園城市頓時充滿了迷人的下午茶風情。1060306

(中央社)