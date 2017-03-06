北韓向日本經濟海域射飛彈 日方嚴正抗議

我要評比

日本官房長官菅義偉今天(6日)在記者會上表示，北韓上午7時34分發射4枚彈道飛彈，其中3枚落入日本專屬經濟海域。日本首相安倍晉三對此表示，「這次發射彈道飛彈明顯是北韓的新威脅」，日本政府隨即召開國家安全會議，研議因應對策。

安倍6日在國會答覆國會議員質詢時說：「今天的發射行為，明確違反安理會決議，這是一項極端危險的舉動。」

日本防衛省指出，飛彈發射地點在北韓西北部，接近北韓與中國大陸邊界的東倉里（Tongchang-ri）附近。

4枚飛彈幾乎在同一時間利用移動式發射台發射，飛行距離約1000公里，落在秋田縣男鹿半島以西約300至350公里的日本海上，其中3枚落在日本專屬經濟海域內。

日本官員表示，尚未接獲船隻或飛機受損的報告。

(中時)