全教產：國安基金大賺、四大基金慘陪

全教產指出，國安基金賺、4大基金賠，政府卻找受薪階級開刀，是本末倒置。（林志成攝）

「國安基金大賺，4大基金慘賠！賺的是你、虧的是我，真悲哀！」政府正在進行年金改革，但全國教育產業總工會今天指控，過去以來，國安基金賺錢、4大基金卻是虧損，政府不思改善投資狀況，卻拿全體受僱者開刀，根本是本末倒置。

國安基金於民國89年成立，為行政院直屬之專責單位，可動用的資金為新台幣5000億元，來源有郵政儲金、郵政壽險積儲金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金等。

全教產理事長黃耀南表示，民國97年、100年、104年，因為金融海嘯、歐債危機、人民幣劇貶等因素，退撫基金、勞退基金、勞保基金產生鉅額虧損，其中退撫基金總計虧損1252億元，勞退及勞保基金總計虧損812億元，反觀國安基金則獲益368億元。

依規定，國安基金可向其他基金最多借3000億元來投資。黃耀南說，現在結果是，借錢來操作的國安基金賺錢，反倒是錢借出去的4大基金慘賠，面對這種狀況，政府卻想要用「多繳少領延退」的方式要求所有受薪階級，讓人難以認同。

黃耀南質疑，退撫基金等各項基金的超低報酬率，是管理單位不專業或是呼應「國安基金協助護盤」，政府應該講清楚，而且要揭露國安基金所賺的利息是用在那裡，是否有回補4大基金？否則，政府操控這些基金，大筆金額任期爽用，「賺的是你、虧的是我」，何其悲哀？

此外，對於公教退撫基金面臨破產，全國教師工會總聯合會則提出另立新基金的構想，不要讓年輕人背負舊基金的虧損， 他們的未來才有保障。他舉例，退撫基金從85年到105年整體來說是虧損的，如果一個年輕人105年才開始當老師，卻要參與承受債務，公平嗎？

全教總副秘書長羅德水表示，政府須認清原退撫基金「歷年來不足額提撥」的事實，並對舊基金財務缺口負起撥補責任。此外，政府係軍公教雇主，無論對新基金或原有基金，均有「負最後支付責任」的義務。

(中時)