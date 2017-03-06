我要評比

3/6中視午間新聞搶先看

《生日蠟燭釀禍? 民宅大火一家4口2人亡》

蘆洲區中興街上的社區大樓八樓在深夜11點多，冒出大火。警消獲報到場時火勢已全面燃燒，緊急疏散大樓住戶。起火戶一家4口中，父子2人被救出時已失去生命跡象，而其餘兩人嗆傷緊急送醫急救.

《今晚變天!冷氣團報到 濕冷到週四》

今天鋒面通過、大陸冷氣團來襲，北台灣轉濕冷,上午 11:21 2017/3/6 白天北台灣部分地區雨勢較大，還可能打雷，晚上越晚越冷；明、後天冷氣團持續影響，北台灣氣溫最低13℃，冷氣團要到周四才逐漸減弱。

《網購族注意! 海外免稅額5/1起剩2千元》

熱愛海外網購族群當心，財政部公告最快5月1日起，進口貨品免關稅和貨物稅的金額, 可能由目前的3000元降至2000元以下免稅，估計每年約有400萬件郵包將遭課稅，是否正式實施還要觀察各方反應。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕​播報的中視午間新聞！

(中時電子報)