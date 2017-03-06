酒醉意圖輕生 龍潭警奪刀救人

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43歲劉姓女子6日凌晨意圖持菜刀輕生，所幸遭警方阻止。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局中興派出所巡邏員警6日凌晨發現1名43歲劉姓婦女酒醉路倒，並意圖持菜刀輕生，警方趕緊上前，除安撫情緒外，也趁其不注意奪下菜刀，阻止悲劇發生。

警方表示，劉姓女子疑似患有憂鬱症，因酒後心情不好，才會持菜刀想自殺。遭員警奪刀後，劉女說心情已經穩定，不會再做傻事。

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(中時)