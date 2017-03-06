國父孫中山先生創立的學校 夢想大學堂造訪廣州中山大學
國父孫中山先生創校 中山裝是傳統也是特色
廣州的中山大學是國父孫中山先生所創立的，所以在中山大學的校園裡，處處都看的到和孫中山先生有關的景物。像是全中國大陸唯有的四座，由孫中山先生日本友人梅屋庄吉先生打造致贈的孫文銅像，就有一座在中山大學。另外中山大學的校訓『博學、審問、慎思、明辨、篤行』，也是由孫中山先生所題的。甚至連中山大學的禮儀隊，他們的招牌『中山裝』，更是直接的把孫中山的精神，傳承在校園裡。而張克帆這回在中山大學的校園裡，一開始就遇到了穿著中山裝的同學們，讓張克帆一度以為時光倒流，回到民國初年時期。
張克帆直擊蚊子工廠大解密 播新聞初體驗有模有樣
身為夢想大學堂經驗最豐富的夢想大使，第四度踏上征途的張克帆，這次在中山大學有了新發現，就是原來世界上還有專門負責生產蚊子的工廠，目的是在於研發出不能傳宗接代的絕育蚊子，讓病媒蚊在交配時只能是空包彈，無法繼續繁衍帶有病蟲害的病媒蚊，藉此達到疫情控管減少病菌的傳播。除此之外，張克帆也在中山大學的新聞傳播學院裡，很難得的坐上校園電視台的主播檯，和中山大學的傑出校友崔文惠一起播新聞，過足乾癮。
二度划龍舟力拼小鮮肉 自彈自唱迷倒中山師生
在嘗試播新聞之後，張克帆也在中山大學每周一次的校園藝文沙龍，秀了一手自彈自唱的真功夫，只不過獲邀上台的資深女粉絲太過熱情，頻頻吃張克帆豆腐，讓張克帆是好氣又好笑，這也讓現場的氣氛High到最高點。至於中山大學校園裡最有名的校隊，就是龍舟隊。原本張克帆還想說在天津南開大學時已經有划龍舟的經驗，但沒想到這回遇到的是大龍舟，而且每位龍舟隊的同學們，身材都好得不得了，幾乎是人人都有六塊腹肌，讓張克帆直呼這根本是健美隊哪是龍舟隊。究竟張克帆在廣州中山大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？盡在中天娛樂台。
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(中時電子報)
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