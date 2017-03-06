世新學生會長：政治黑手介入校園

世新大學學生會會長陳文越今天表示，媒體報導世新大學教學合作聲明書，經過多天討論，已經失焦；對於政治黑手惡意操作假議題介入校園，攻擊世新大學感到遺憾。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。被媒體解讀為簽署「一中承諾書」。

國民黨上午舉行「國內大學簽署學術承諾書被污名化」記者會，並與陳文越電話連線。

陳文越表示，世新大學所有授課大綱與內容都通過校方三級三審及教育部核示後才確立，在非政治相關的課堂上不談及敏感政治議題，讓學術歸學術、政治歸政治，這份合約也只是針對有需求的陸生提供的重申政治不涉入校園的文件，這和世新大學承不承認「一中原則」完全是兩碼子事。

陳文越認為，在事情尚未釐清前，媒體以「一中承諾書」一詞混淆大眾視聽，並以錯誤的解釋扭曲內容，惡意攻擊世新大學，不論校方的政治立場為何，在這件被亂扣帽子的事件上，明顯才是政治力的介入，身為世新大學學生，深感憤慨與遺憾。

國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，一中承諾書或聲明書，經由各大學代表解釋，其內涵根本不是一中，而是不要讓學生參與政治活動，一點風吹草動就驚嚇。

他認為，民進黨刮別人鬍子前，應該把自己的刮乾淨，打自己黨政軍退出校園、大學自主的臉，只為殺雞儆猴，一樣是政治力介入校園。

國民黨文傳會副主委唐德明則說，並沒有所謂的「一中承諾書」，這個名詞是逢中必反心態下的產物，且這件事行之有年，不是今年才開始，為什麼一件行之有年的事情，民進黨上台執政就變成萬惡不赦，喊打喊殺，這分明就是意識形態治國，逢中必反。1060306

(中央社)