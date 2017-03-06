疑糾紛起衝突 3人持刀棍扭打受傷送醫
嘉義縣蔡姓男子與女友前夫黃姓男子疑因糾紛起衝突，雙方涉持鐮刀、球棒扭打，過程中，還造成中途加入的黃男父親胸口被刺傷，最後3人均受傷送醫，幸無生命危險。
警方表示，住在東石鄉三家村的31歲蔡姓男子，疑與女友前夫黃姓男子有糾紛，於上午近7時左右，駕車前往東石鄉猿樹村黃男住家前等待，黃男駕車返家，2人一言不合起衝突。
蔡男從車內拿出鐮刀，黃男則持球棒，雙方發生扭打，黃男父親見狀，也持棍棒加入戰局，過程中，黃父胸口遭鐮刀剌傷，最後3人身體都有撕裂傷、挫傷等傷勢，均被送醫治療，幸無生命危險。
警方指出，3人分持鐮刀、棍棒扭打案件，因蔡男傷勢較輕，傷口包紮後，現由警方進一步偵訊，黃姓父子則還在醫院治療中。原因需進一步調查釐清。1060306
(中央社)
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