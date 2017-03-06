陳國恩：19性侵犯失聯未報到 列管追捕

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內政部警政署長陳國恩今天表示，19人未依性侵害犯罪防治法到警察機關報到，將造冊列管並追捕。

陳姓女模疑遭閨蜜設局，被閨蜜男友性侵勒斃，親民黨籍立法委員陳怡潔上午在立法院內政委員會表示，社會中還潛伏多少性侵犯，有多少行蹤不明？

陳國恩表示，就警察機關權責，違反性侵害犯罪防治法，應定期向警察機關辦理身分、就學、工作、車籍及異動等資料登記及報到，行蹤不明就裁罰、發布通緝，目前有19人妨害性自主，沒登記報到。

陳國恩說，每年約逮捕400多名性侵犯，在女模命案後，刑事警察局馬上通報各縣市分局，造冊列管這些行蹤不明的性侵犯，將分析性侵犯交往狀況後追捕。1060306

(中央社)