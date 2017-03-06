膀胱癌晚期治療有瓶頸 長庚研究露曙光

膀胱癌是泌尿道常見的惡性腫瘤，長庚醫院研究團隊發現，抑癌基因突變會讓癌細胞基因調控失衡，讓腫瘤更大。有藥物可抑制KDM6A突變細胞生長，治療露曙光。中央社記者陳偉婷攝 106年3月6日

膀胱癌是泌尿道常見的惡性腫瘤，長庚醫院研究團隊發現，抑癌基因突變會讓癌細胞基因調控失衡，讓腫瘤更大。有藥物可抑制KDM6A突變細胞生長，治療露曙光。

在台灣，膀胱癌發生率有逐年增加趨勢。林口長庚泌尿腫瘤科教授馮思中今天表示，根據國民健康署西元2013年統計，每年約有2000多名膀胱癌新個案發生，男性發生率較高，男女比例約2.5比1，男女的死亡率則差不多。

馮思中說，膀胱癌最典型的症狀是無痛性血尿，一些病人會有類似膀胱炎、尿路感染、排尿遲緩、輸尿管阻塞導致腎絞痛或腎衰竭，也可能出現不明原因的體重減輕、貧血等症狀。

早期膀胱癌治療成功率可達9成，但已經有轉移的患者，5年存活率低於5成。馮思中表示，早期膀胱癌治療以內視鏡刮除手術為主，較晚期病人則需要用膀胱全切除術加上人工膀胱重建，才有機會治癒，但患者可能因排尿習慣改變而痛苦。一旦轉移，患者需要接受化學治療。

馮思中說，化療失敗的病人可以考慮使用免疫治療藥物PD1或PD-L1抑制劑，但治療反應率也僅有大約15%。晚期膀胱癌的治療仍有許多瓶頸有待克服。

林口長庚醫院和國立新加坡癌症中心的合作研究發現，KDM6A抑癌基因突變者占膀胱癌患者3成，當KDM6A抑癌基因突變，造成與其有拮抗能力的基因EZH2異常作用，導致癌細胞中基因調控失衡，讓癌細胞的生長更活躍。

馮思中表示，從體外的細胞學實驗中發現，KDM6A突變細胞在使用標靶藥物EZH2抑制劑GSK343後，細胞生長明顯受到抑制，接著施以動物實驗，在實驗動物的腫瘤生成達一定大小後使用抑制劑GSK503，持續觀察14天就發現到腫瘤大小有效抑制達24%，更在觀察第16天達33%。

研究團隊進一步將實驗方式改以人源性腫瘤細胞異種移植（PDX）模型也發現，在使用抑制劑GSK503，第14天觀察到腫瘤生長被抑制的現象。

馮思中說，透過實驗發現使用新的藥物可以有效打破基因調控的失衡現象，抑制KDM6A突變細胞的腫瘤生長情形。這一調控機制對KDM6A抑癌基因突變的患者可能是治療的曙光。

不過，馮思中表示，此種治療方式可用於有基因突變的膀胱癌患者是新的研究發現，現在正在爭取，希望有機會進到人體臨床實驗，造福更多膀胱癌的患者。1060306

(中央社)