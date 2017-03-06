行為治療完勝藥物 妥瑞男童告別甩頭、發怪聲
10歲小華上課上到一半老是眨眼、做鬼臉，還動不動甩頭、抖動身體，不但影響同學學習，自己也覺得困擾，就在症狀愈來愈嚴重後，媽媽帶他到診所求診，醫師確診為嚴重的妥瑞氏症，建議吃藥控制，但媽媽害怕有副作用，帶他到中國醫藥大學兒童醫院心智科透過行為治療，兩個多月下來，他已能控制自己發病頻率，不在課堂上做鬼臉、發怪聲。
中國醫藥大學兒童醫院心智科醫師王明鈺指出，醫學上定義只要有兩個以上行為抽動加上聲音抽動，就算是妥瑞氏症，患者通常會在5到6歲時發病，10歲到12歲以上症狀會到達顛峰，但只要病患沒有感覺到困擾自己或他人是不必要做治療的，目前該院對患者以行為治療取代藥物治療，一年來已有20多例受惠，她建議患者可以先嘗試行為治療後如效果不佳，再來考慮用藥。
小華在8歲時開始出現症狀，10歲到該院治療，行為治療是透過諮商讓他提早察覺發病的徵兆，然後透過反向動作緩解，經和媽媽和小華諮商發現，病童每到考試或壓力大時就會發作，而要發作前可以感覺到身體刺刺癢癢的，行為治療就是破壞過去，他感受不舒服以甩頭等姿體衝動紓壓的路徑，而改為讓他先察覺異樣做反向動作去緩解，臨床發現經過不斷的練習，病患都會有50％會明顯改善。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。