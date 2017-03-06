行為治療完勝藥物 妥瑞男童告別甩頭、發怪聲

中國醫藥大學兒童醫院心智科醫師王明鈺指出，一般認為妥瑞氏症是大腦基底核病變所致。（馮惠宜攝）

10歲小華上課上到一半老是眨眼、做鬼臉，還動不動甩頭、抖動身體，不但影響同學學習，自己也覺得困擾，就在症狀愈來愈嚴重後，媽媽帶他到診所求診，醫師確診為嚴重的妥瑞氏症，建議吃藥控制，但媽媽害怕有副作用，帶他到中國醫藥大學兒童醫院心智科透過行為治療，兩個多月下來，他已能控制自己發病頻率，不在課堂上做鬼臉、發怪聲。

中國醫藥大學兒童醫院心智科醫師王明鈺指出，醫學上定義只要有兩個以上行為抽動加上聲音抽動，就算是妥瑞氏症，患者通常會在5到6歲時發病，10歲到12歲以上症狀會到達顛峰，但只要病患沒有感覺到困擾自己或他人是不必要做治療的，目前該院對患者以行為治療取代藥物治療，一年來已有20多例受惠，她建議患者可以先嘗試行為治療後如效果不佳，再來考慮用藥。

小華在8歲時開始出現症狀，10歲到該院治療，行為治療是透過諮商讓他提早察覺發病的徵兆，然後透過反向動作緩解，經和媽媽和小華諮商發現，病童每到考試或壓力大時就會發作，而要發作前可以感覺到身體刺刺癢癢的，行為治療就是破壞過去，他感受不舒服以甩頭等姿體衝動紓壓的路徑，而改為讓他先察覺異樣做反向動作去緩解，臨床發現經過不斷的練習，病患都會有50％會明顯改善。

(中時)