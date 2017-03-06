鯨豚在唱歌！奇妙自然界 揭密各種鯨豚叫聲

近年菲律賓宿霧歐斯陸的鯨鯊共遊成為熱門旅遊景點，能近距離觀賞鯨鯊徜徉海洋的自由姿態。(圖/shutterstock提供)

每年的3月到11月是宜蘭、花蓮賞鯨旺季，但大家可曾聽過鯨豚叫聲？美國國家海洋與大氣層管理局就收錄海洋16種鯨豚在海中聲音，亦有博物館公開超過上百個海洋哺乳類動物音檔，包括地球現存體型最大動物的藍鯨、白鯨、殺人鯨、抹香鯨，以及太平洋短吻海豚、鼠海豚等叫聲，讓網友聽見罕有的自然界奇妙動物聲音。

為海洋發聲的臉書粉絲團「好嗨 HiExplocean」近日分享鯨豚在唱歌，是美國國家海洋與大氣層管理局搜羅16種鯨豚叫聲，聲音約5秒到17秒，可以清楚聽到各種鯨豚所發出的聲響，如藍鯨低頻率聲音悠長而低沉，聽起來類似於輪船或火車汽笛聲；殺人鯨叫聲音調較高，類似於海豚，又混雜怪異奇妙的各種叫聲與哨聲。

此外，美國麻州南部海岸的新貝德福德捕鲸博物館，從獵殺到保育，記載世界海洋捕鯨業歷史，其中網站也收錄超過百種海洋哺乳類的珍貴音檔資料庫，還包括生長於極圈的豎琴海豹、髯海豹、大眼海豹以及海象等音檔，揭開海洋生物神秘又美麗的聲音。

(中時電子報)