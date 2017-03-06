WBC》中華隊首戰先發確定郭俊麟 郭泰源：狀況最好的就是他

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郭俊麟確定將是中華隊首戰以色列的先發人選。(中時資料照 林勝發 攝)

中華隊郭泰源總教練宣布由郭俊麟出戰以色列。(林勝發攝)

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經典賽中華隊首戰以色列，今官方記者會，總教練郭泰源正式宣布，將推出郭俊麟擔任先發，他說：「球隊目前狀況最好的投手就是他。」

郭俊麟在中華隊10場熱身中，共投9.1局，被擊出10支安打，失掉3分，飆出全隊最多的12次三振，自責分率2.89。

郭俊麟表示，今天還最再進行更詳細的以色列情蒐報告，感覺他們的球風比較偏美式，比較不擅長攻擊縱向變化球，自己上場，就是盡量節省用球數，努力為球隊拿下比賽。

(中時電子報)

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